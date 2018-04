Enorm kinderoffer gevonden in Peru

Archeologen hebben in Peru de resten gevonden van misschien wel het grootste kinderoffer ooit. Bij de stad Trujillo werden de eeuwenoude skeletten van meer dan 140 kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud gevonden.Volgens de onderzoekers werden de kinderen rond 1450 massaal geofferd door de Chimú, voorlopers van de Inca's. Op de botten vonden ze sporen van messen: het middenrif werd waarschijnlijk opengesneden om het hart te kunnen verwijderen.Bij de resten werden ook de skeletten van meer dan 200 jonge lama's aangetroffen. De archeologen denken dat ze allemaal op dezelfde dag zijn omgebracht. De kinderen waren richting de oceaan begraven, de lama's de andere kant uit.In de buurt werden ook drie graven van volwassenen aangetroffen. Van hen was de schedel ingeslagen. Mogelijk hadden zij iets te maken met het mensenoffer en werden ze kort daarna vermoord.De onderzoekers denken dat de Chimú de kinderen aan hun maangod offerden omdat hun land werd getroffen door noodweer. De resten werden gevonden in een bodemlaag die duidt op zware regenval en overstromingen in het normaal droge gebied.Mensen offerden vaak datgene wat hen het meest dierbaar was."Mensen offerden vaak datgene wat hen het meest dierbaar was", legt de Amerikaanse onderzoeker John Verano uit. "Er zal een crisis zijn geweest waardoor ze meenden dit te moeten doen.""Die negatieve klimaatveranderingen zullen van invloed zijn geweest op de politiek, de economie en misschien zelfs de ideologie van de Chimú", vult zijn Peruaanse collega Gabriel Prieto aan. "Met het offer zullen ze dat hebben willen tegengaan."Het massagraf werd in 2011 ontdekt bij een 3500 jaar oude tempel, toen spelende kinderen botten opgroeven. In eerste instantie werden de resten van twaalf kinderen en twintig lama's blootgelegd.Volgens National Geographic, dat de opgraving sponsorde, gebeurde het grootste kinderoffer dat tot nu toe bekend was in de oude Azteekse hoofdstad Tenochtitlán, in het huidige Mexico. Daar werden de lijken van 42 kinderen gevonden bij een tempel.