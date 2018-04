Vlaamse minister wil roken in auto met kinderen snel verbieden

Vlaanderen wil roken in een auto waar kinderen in zitten snel verbieden. Minister van Leefmilieu Schauvliege heeft een wetsvoorstel met die strekking af. Naar verwachting zal het Vlaamse parlement er voor de zomer over stemmen, schrijft de Belgische krant De Standaard.



De krant kreeg inzage in het wetsvoorstel, waarin staat dat wie in de auto rookt waar kinderen bij zijn een celstraf van een maand tot een jaar kan krijgen en/of een geldboete van 100 tot 250.000 euro. Ook e-sigaretten vallen onder het verbod.



Minimumleeftijd

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse Tweede Kamer, zijn meerdere wetsvoorstellen behandeld die het niet haalden, omdat het verbod gekoppeld werd aan andere maatregelen, zoals de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak naar 18 jaar. Dat ligt gevoelig bij onder meer de Open VLD, de coalitiegenoot van de CD&V van Schauvliege. In het nieuwe wetsvoorstel wordt het verbod op roken in de auto niet aan andere maatregelen gekoppeld.



De minister wil dat het verbod in het voorjaar van 2019 ingaat. In WalloniŽ is het al verboden om in de auto in het bijzijn van kinderen te roken. Wie dat toch doet, kan een boete van 150 euro krijgen. Ook in sommige Europese landen mag niet in de auto worden gerookt.



In Nederland is het niet verboden om te roken in de auto in het bijzijn van kinderen. In een stelling van het NOS Jeugdjournaal gaf een grote meerderheid van kinderen onlangs aan dit belachelijk te vinden

Reacties

30-04-2018 08:10:29 Samui-Axe

Quote:

"In Nederland is het niet verboden om te roken in de auto in het bijzijn van kinderen. In een stelling van het NOS Jeugdjournaal gaf een grote meerderheid van kinderen onlangs aan dit belachelijk te vinden"



Gelukkig hebben de Nederlandse kinderen meer gezond verstand dan de belgen Gelukkig hebben de Nederlandse kinderen meer gezond verstand dan de belgen

30-04-2018 09:18:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.907

OTindex: 3.391

@Samui-Axe : De Nederlandse kinderen vinden het belachelijk dat er geen verbod is. Daarmee scharen ze zich dus aan de zijde van de Walen en waarschijnlijk nu dus ook die van de Vlamingen. Ze hebben juist meer verstand dan de Nederlandse wetgever, want hier is het (nog) niet verboden.

30-04-2018 09:35:47 Samui-Axe





Maar hoe controleer je in hemelsnaam of de ouders in de auto roken in het bijzijn van de kinderen? Een nieuwe afdeling opzetten? De Rook-Politie



Of maken we NSB'ers van onze kids en openen we kliklijnen? Ik bedoel maar, dit verbod is waanzinnig moeilijk te controleren. Beter is het om te appelleren aan het gezond verstand van de ouders: Ik rookte zelden in de auto toen mijn jongens klein waren en als ik dan al eens rookte dan zette ik het raam op een kier en hield de sigaret er vlakbij zodat de rook door de rijwind uit de auto werd gezogen. Niet ideaal, geef ik toe, maar ik probeerde er tenminste rekening mee te houden, iets dat vele ouders zullen doen, verslaafd of niet...



.



Laatste edit 30-04-2018 09:36 @venzje : Ik heb het compleet verkeerd gelezen! Na het nog eens gelezen te hebben moet ik je helaas en tandenknarsend gelijk geven.Maar hoe controleer je in hemelsnaam of de ouders in de auto roken in het bijzijn van de kinderen? Een nieuwe afdeling opzetten? De Rook-PolitieOf maken we NSB'ers van onze kids en openen we kliklijnen? Ik bedoel maar, dit verbod is waanzinnig moeilijk te controleren. Beter is het om te appelleren aan het gezond verstand van de ouders: Ik rookte zelden in de auto toen mijn jongens klein waren en als ik dan al eens rookte dan zette ik het raam op een kier en hield de sigaret er vlakbij zodat de rook door de rijwind uit de auto werd gezogen. Niet ideaal, geef ik toe, maar ik probeerde er tenminste rekening mee te houden, iets dat vele ouders zullen doen, verslaafd of niet...

30-04-2018 09:57:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.907

OTindex: 3.391





Laatste edit 30-04-2018 09:57 @Samui-Axe : Wanneer iemand zit te roken in de auto is dat vaak even zichtbaar als wanneer hij met een telefoon aan zijn oor zit. Niettemin hebben dit soort regels een vrij hoog papierentijgergehalte: het bestaan ervan is goed, de handhaving is lastiger.

30-04-2018 10:20:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.235

OTindex: 62.256



Maarrrrr, wie beschermt de kinderen tegen roken binnenshuis, wat veel vaker en langer zal voorkomen? Prachtig initiatief, roken in de auto verbieden.Maarrrrr, wie beschermt de kinderen tegen roken binnenshuis, wat veel vaker en langer zal voorkomen?

30-04-2018 11:00:37 stora

Stamgast



WMRindex: 10.164

OTindex: 1.198

@Mamsie , wij hebben het hier zo geregeld dat als wij roken dat de kinderen maar even buiten moeten gaan staan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: