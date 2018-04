Slapende feestganger na Koningsdag weggetakeld in mobiel toilet

In Groningen is een man bevrijd die tijdens Koningsdag vermoedelijk in een mobiel toilet in slaap was gevallen. 'Zijn' toilet was tijdens zijn slaap op een vrachtwagen geladen en was inmiddels omringd door andere wc's. Daardoor kon de man de deur niet meer openen en zat hij vast.Daarop belde hij vanochtend vroeg maar de politie. "Hallo politie. Ik zit in een dixi en om mij heen staan ook allemaal dixi's", zei hij volgens een wijkagent. De politie vond het toilet en de man op een terrein van een bedrijf buiten de stad. Daar stonden een heleboel vrachtwagens geladen met mobiele toiletten.Om de man te bevrijden, moesten andere dixies van de vrachtwagen worden geladen met een vorkheftruck. RTV Noord schrijft dat de man het verder goed maakt.