Neptandartsen trokken tanden en voerden ook operaties uit

Melissa Pavey (45) en Jolene Houchens (38 ) openden enkele jaren geleden een praktijk in Glendale bij Phoenix. Daar ontvingen ze patiŽnten, trokken ze tanden, verdoofden ze mensen en voerden ze risicovolle operaties uit. Alleen, ze hadden helemaal geen tandartsdiploma.Het gerecht kwam de vrouwen op het spoor nadat er een klacht was binnengelopen bij de beroepsvereniging van tandartsen in Arizona. De vrouwen werden opgepakt en worden beschuldigd van het beoefenen van tandheelkunde zonder vergunning, identiteitsdiefstal voor het gebruik van het voorschriftenboekje van een echte tandarts, om zelf medicijnen voor te kunnen schrijven en verder van fraude, diefstal en zware mishandeling met een gevaarlijk instrument.De vrouwen zouden hun slachtoffers bovendien duizenden dollars aangerekend hebben voor de illegale procedures. Zo moest een man 6.000 dollar betalen voor het trekken van een tand. Begin volgende maand moeten ze voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden.