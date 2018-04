Mitellameisje uit Stadskanaal scoort koninklijke handtekeningen

Haar mitella was voor het bezoek van de koning nog maagdelijk wit, maar na afloop sierden handtekeningen van prinsen en prinsessen het doek.



Dahné Baatenburg de Jong (12) uit Stadskanaal stond bij de Martinitoren te wachten op de komst van de koninklijke familie. Ze stond met haar gebroken arm in een mitella vooraan, goed in zicht. ,,Ik ben gevallen tijdens gymnastiekles’’, legt ze uit.



De familie kwam voorbij en ze stak de stift uitnodigend naar voren. Of de prinsen en prinsessen alsjeblieft ...? En vanzelfsprekend wilden ze dat. Koningsdag is de dag bij uitstek voor groeten, glimlachen, zwaaien, foto’s, handen schudden en ... handtekeningen zetten. Dus na afloop was haar mitella niet langer een stuk doek, maar een collector’s item. Leve gymnastiek.



Reacties

29-04-2018 18:44:05 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.774

OTindex: 1.331

) en ook voor dit grietje. Toch een troost voor d'r . Nou leuk van "de familie" (lijkt zo wel of het over de maffia gaat) en ook voor dit grietje. Toch een troost voor d'r

