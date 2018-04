Omstanders tillen auto af van slachtoffers ongeluk

Omstanders hebben mogelijk het leven van vier voetgangers gered die bij een ernstig ongeluk onder een auto terecht waren gekomen. Op videobeelden is te zien dat meerdere mensen toesnelden om samen de auto van de slachtoffers af te tillen.De auto kwam volgens de politie op de stoep in het Amerikaanse Washington D.C. terecht nadat hij was afgesneden door een andere auto, schrijft ABC News. Op de beelden is te zien hoe de passagiers, onder wie een zwangere vrouw en een jong kind, uit de auto stapten. De zwangere vrouw begon snel daarna te schreeuwen terwijl ze controleerde hoe het met haar zoon ging.Ook de mensen die onder de auto terecht waren gekomen, schreeuwden. Zo'n twaalf mensen renden daarop naar de auto en tilden de achterkant van het voertuig omhoog. De vier slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.