Venetie scheidt inwoners en toeristen

Als er één stad is die gebukt gaat onder de hordes toeristen dan is het Venetië. Dit weekend wordt er vanwege de feestdag van 1 mei nog meer drukte verwacht dan normaal. Reden voor de stad om toeristen en inwoners te scheiden op verschillende wandelpaden.



In Venetië wonen maar 50.000 mensen, maar dit weekend worden 200.000 toeristen verwacht. De gemeente heeft daarom aparte wandelpaden aangelegd tussen de grote toeristische trekpleisters. Die paden lopen zoveel mogelijk rond de binnenstad. Alleen de inwoners mogen zich ook in de andere straten begeven. Voor boten en auto’s zijn eveneens speciale maatregelen genomen.



Burgemeester Luigi Brugnaro noemt het een “experiment met een nieuw systeem om toeristen te managen.” Als het goed bevalt, zou het dus mogelijk vaker ingezet worden. “Alle toeristen weten dat ze welkom zijn, zolang ze respect tonen voor onze stad”, klinkt het. “Tegelijk moeten wij de stad zo goed mogelijk beschermen.”

Reacties

29-04-2018 12:56:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.097

OTindex: 17.497

Nog even en dan is het in Giethoorn ook zo ver.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: