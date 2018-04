Jongen overleeft 9 minuten onder water

Afgelopen maart kwam een twaalfjarige jongen met zijn been vast te zitten in het afzuigsysteem van een zwembad in een Amerikaans resort. Het lukte andere zwemmers niet om hem vrij te krijgen. Hij werd onder water gereanimeerd en kwam pas na negen minuten weer boven.De beelden van de bewakingscamera zijn schokkend, omdat precies te zien is hoe de hulpverlening op gang komt. Eerst springen mensen nog direct in het water om te helpen, maar een hulpverlener die later komt, gaat eerst rustig zijn schoenen uittrekken om daarna pas in het water te springen. Als de jongen na negen minuten eindelijk is bevrijd, wordt hij verder gereanimeerd.De jongen is buiten levensgevaar. “Iemand heeft hem onder water mond-op-mondbeademing gegeven. Dit is niet gedaan door één van onze hulpverleners, maar door een bezoeker van het zwembad”, zegt de woordvoerder van het resort. “Dat de jongen het heeft overleefd, komt voor een groot deel door de hulp van de bezoekers.”