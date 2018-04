Onbekende Nederlander wordt pokermiljonair

Daenarys T noemt de pokeraar zich, die een paar dagen geleden meer dan een miljoen dollar won bij een groot online pokertoernooi. Verder is er niets van hem bekend.



Volgens nieuwssite PokerCity legde de man of vrouw twee keer 215 dollar in om mee te doen aan het Sunday Million Anniversary Take 2-toernooi van de bekende pokersite PokerStars. Als profielfoto gebruikte hij een oude foto van pokerspeler Tim “FysioTim” Hendriks. Maar Hendriks is niet degene die achter het profiel schuilgaat. “Hij of zij heeft een oude profielfoto van Twitter van me gebruikt. Het was vanochtend even schrikken toen ik een heleboel berichtjes kreeg van mensen die dachten dat ik miljonair was,” vertelt hij tegen het AD.



Hij weet ook niet wie Daenarys is. “Iemand die zei dat hij bij Daenarys was toen hij won, heeft tegen me gezegd dat het een bekende van me is. Hij heeft alleen nog geen contact met me opgenomen, omdat hij koste wat kost zijn identiteit geheim wil houden. Maar dat begrijp ik wel.”



Pokerjournalist Milko van Winden weet wel wie de kersverse miljonair is. “Het Nederlandse pokerwereldje is zo klein dat ik eigenlijk snel erachter kwam wie het is. Maar we respecteren zijn wens natuurlijk.”

