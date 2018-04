Single ladies kunnen nu ook naakte schoonmakers inhuren

Ben je het beu om thuis zelf te poetsen en niet vies van een streepje naakt? dan is Naturist Cleaners misschien wel iets voor jou. Niet alleen maken de schoonmakers jouw woning weer helemaal netjes, ze tonen zich ook nog eens van hun beste/blootste kant.



Bij het Britse bedrijf Naturist Cleaners krijg je niet de standaard schoonmaker. Alle mensen zijn naturisten en lopen dus het liefst de hele dag naakt rond. Ondanks het feit dat de vrouwen en mannen geen kledij hoeven te dragen, is de dienst niet goedkoop. Je betaalt maar liefst 45 pond of 51 per uur.



Het schoonmaakbedrijf werd in 2017 gesticht door Laura Smith en vult naar eigen zeggen een groot gat in de markt op. “In Groot-Brittannië outen meer en meer mensen zich als naturist, dus waarom ook niet bepaalde diensten naakt aanbieden.” In België is de service voorlopig nog niet beschikbaar.

Reacties

28-04-2018 19:48:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.222

OTindex: 62.220

Vroeger kon ik er een ruit mee inslaan en nu alleen nog maar afnemen.

Kijk, en deze mannen sturen ze nu!

28-04-2018 19:57:46 stora

Stamgast



WMRindex: 10.155

OTindex: 1.196

@Mamsie , ik denk toch dat die schoonmakers afnemen met een doekje

28-04-2018 19:59:28 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.536

OTindex: 49

@Mamsie : Vroeger prikte je ze zo door de ramen heen en nu hangen ze op je knieën. Kijk zulke vrouwen sturen ze nu!

28-04-2018 21:25:35 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.149

OTindex: 9.783

S Nou dat lijkt me wel wat, € 51 per uur. Een leuke bijverdienste, ik trek mijn pausjurk wel uit, dames. Maar om religieuze redenen wil ik graag mijn witte petje op houden, dat vinden jullie toch wel goed, hoop ik.

