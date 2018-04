Friesland wil opnieuw stukje grond van Groningen

De oostkant van Schiermonnikoog schuift opnieuw de provincie Groningen binnen. Daarom wil de provincie Friesland weer met Groningen om tafel om te praten over een grenscorrectie.



Het eiland verschuift langzaam richting het oosten. In 2006 werd al een grenscorrectie toegepast, omdat de uiterste oostkant van het eiland de provinciegrens met Groningen had overgestoken.



Inmiddels is de ‘staart’ van het eiland die nieuwe grens alweer gepasseerd, zo blijkt uit satellietbeelden. Hoe ver precies, is niet bekend. Als de grens over het eiland loopt, is niet duidelijk wie het bevoegd gezag is bij calamiteiten.

Reacties

28-04-2018 09:48:34 Elanthiel

Senior lid

WMRindex: 293

OTindex: 5

T Andere optie: Schiermonnikoog wordt deel van Provincie Groningen, aangezien het duidelijk is dat het eiland dat wil.

28-04-2018 10:29:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.081

OTindex: 17.491

@Elanthiel : Het is een geologisch gegeven dat de Waddeneilanden langzaam naar het oosten wandelen. Inmiddels vormt zich ten westen van Texel alweer de volgende: de Noorderhaaks

28-04-2018 10:36:18 allone

Stamgast



WMRindex: 33.550

OTindex: 64.049



Maar er staat dat de vorige zandplaat, Onrust, aan Texel vastgroeide, niet dat Texel zich ook verplaatste....

En blijkbaar verplaatsen de platen zich ook niet echt, ze zijn er al lang, al is er wel veel verandering:

In vroegere tijden is Zuiderhaaks een eiland geweest. Zo staan in de atlas Spieghel der Zeevaerdt van Lucas Janszoon Waghenaer (1585) zowel Noorderhaaks als Zuiderhaaks als eiland afgebeeld.



Golven maken de kust recht, het getij maakt ze rafelig.



Laatste edit 28-04-2018 10:43 @Emmo : 100 m per jaar is niet weinig..Maar er staat dat de vorige zandplaat, Onrust, aan Texel vastgroeide, niet dat Texel zich ook verplaatste....En blijkbaar verplaatsen de platen zich ook niet echt, ze zijn er al lang, al is er wel veel verandering:

28-04-2018 11:20:18 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.389

OTindex: 6

Beter meteen maar aan Duitsland geven, ben je van dat geneuzel af

28-04-2018 11:36:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.081

OTindex: 17.491

@allone : Door menselijk ingrijpen (opspuiten van zand, aanleg dijken) wordt het natuurlijk proces verstoord. In de praktijk groeien de eilanden aan de oostkant aan door natuurlijke suppletie. Aan de westkant is er afslag: erosie.

28-04-2018 14:41:42 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 63.956

OTindex: 28.562

@Emmo :

dus over een tijdje ligt Rottumeroog in Duitsland.... dus over een tijdje ligt Rottumeroog in Duitsland....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: