Robot doet gooi naar burgemeesterssjerp in Tokio en wordt derde

Op 's werelds allereerste robotburgemeester wordt het nog even wachten. De robot Michihito Matsuda is immers als derde geŽindigd bij de burgemeestersverkiezingen in Tama, een van de 23 districten van de Japanse hoofdstad Tokio. 'ArtificiŽle intelligentie zal Tama veranderen', luidde de slogan van zijn campagne.



De robotkandidaat behaalde 4.013 stemmen, amper 444 minder dan de nummer twee Takahashi Toshihiko, die 4.457 stemmen haalde, maar op ruime afstand van de winnaar Hiroyuki Abe, die 34.603 kiezers wist te overtuigen. Volgens de Japanse nieuwssite Otaquest wou de robot "faire en eerlijke kansen" aanbieden aan iedereen in het corrupte district, dat zo'n 150.000 inwoners telt. Zo zou de robotburgemeester petities onder de loep kunnen nemen, de plus- en de minpunten analyseren en statistisch berekenen wat de impact zou zijn. Ook kan de robot de wensen van de bewoners ter harte nemen, om vervolgens te berekenen hoe die het best vervuld kunnen worden. Tot slot zou de robot ook rationeel kunnen bemiddelen en consequent handelen wanneer er conflicten zouden rijzen tussen de bewoners. In werkelijkheid ging elke stem voor de robot niet echt naar de machine, maar naar de persoon met het idee achter de robot. De kandidatuur was bedoeld als statement om artificiŽle intelligentie een grotere rol te laten spelen in het beleid, om zo een duidelijkere politiek te bekomen.

Reacties

27-04-2018 16:59:50 Emmo

De kandidatuur was bedoeld als statement om artificiële intelligentie een grotere rol te laten spelen in het beleid, om zo een duidelijkere politiek te bekomen. Hetgeen natuurlijk afhankelijk is van intenties van de persoon achter die robot... Hetgeen natuurlijk afhankelijk is van intenties van de persoon achter die robot...

27-04-2018 22:34:16 Hart

Het lijkt me niet alleen niks, het IS ook niks. Corruptie opruimen? Lamenielache: dat zit gewoon ingebouwd.....

