Dolfijnen stellen op voorhand winkellijstje op

Eindelijk zijn wetenschappers erin geslaagd om de jachtgewoonten van dolfijnen te bestuderen. Blijkt dat de dieren net als wij op voorhand plannen wat ze gaan eten.



Dat dolfijnen intelligente dieren zijn, weten we al langer. Maar tot nu toe was het niet eenvoudig om ze onder water te monitoren. Er is immers speciaal materiaal voor nodig. Bovendien zijn het snelle zwemmers, wat hen bijna ongrijpbaar maakt.



Toch hebben wetenschappers van de Britse St Andrews-universiteit meer kunnen leren over hoe de zoogdieren jagen. Met een vijf meter lange stok en zeer veel geduld hebben ze bij een groepje dolfijnen een datalogger op de rug aangebracht. Met een onderwaterrobot volgden de onderzoekers de scholen vissen die bij dit fascinerende wezen op het menu staan.



En wat blijkt? Dolfijnen maken net als wij plannen voordat ze gaan eten. Zo bepalen ze op voorhand waar ze zullen jagen. Voordat ze toeslaan, gaan ze naar het wateroppervlak om van daaruit de scholen in de gaten te houden. De dieren onthouden ook waar ze al eerder vissen gevonden hebben en keren vaak naar dezelfde plaatsen terug.



Als ze zich voorbereiden op de lunch, zijn er vaak verschillende stops gepland. Zo slaan dolfijnen eerst hun slag bij de scholen dichtbij, om vervolgens dieper te duiken.

Reacties

27-04-2018 15:03:00 stora

Stamgast



WMRindex: 10.148

OTindex: 1.196

dol fijn die boodschappenlijstjes.

27-04-2018 15:29:18 allone

Stamgast



WMRindex: 33.541

OTindex: 64.036

Eerst naar de kruidenier op de hoek, en dan naar de supermarkt?

27-04-2018 21:33:51 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.463

OTindex: 142

T S Ik kan het begrijpen, ik heb ook niet iedere dag zin in vis....

