Spaanse boerin lijkt sprekend op Donald Trump

Een foto van een Spaanse boerin gaat viraal omdat ze wel de vrouwelijke dubbelgangster van de Amerikaanse president Donald Trump lijkt. “Het komt door de kleur van mijn haar”, vermoedt de vrouw.Dolores Leis Antelo gaf vorige week aan een lokale krant een interview over het leven op haar boerderij in Nanton, een dorpje op het Spaanse platteland. Bij het artikel stond een foto van de vrouw met een schoffel, terwijl ze op een veld staat en in de verte staart. “Verander de schoffel door een golfstick en je hebt Donald Trump”, klonk het al snel op sociale media, waar de foto duizenden keren gedeeld werd.De Spaanse krant La Voz de Galicia vroeg de vrouw om een reactie. “Ik denk dat het komt door de kleur van mijn haar”, zegt de vrouw, die niet eens een gsm heeft.