Uranus stinkt naar rotte eieren

Het mysterie rond de wolken van de planeet Uranus is opgehelderd: ze bestaan voor het grootste deel uit waterstofsulfide en ruiken daardoor naar rotte eieren.



Wetenschappers vragen zich al lang af waaruit de wolken van Uranus bestaan. Sommigen dachten waterstofsulfide, anderen geloofden dat het ammoniak was. Nu heeft een internationaal team een gevoelige telescoop op Hawaï gebruikt om de 'vingerafdruk' van de planeet te meten. Daarin is duidelijk waterstofsulfide te zien.



Als er ooit een mens naar Uranus zou gaan, is het de vraag of hij of zij veel van de geur zal merken. ,,Als een zielige mens ooit door de wolken van Uranus heen gaat, krijgt hij of zij te maken met onplezierige en onwelriekende omstandigheden. Maar verstikking en blootstelling aan 200 graden onder nul met waterstof, helium en methaan zullen veel eerder hun tol eisen dan de geur'', aldus onderzoeker Patrick Irwin van de universiteit van Oxford.



Mogelijk heeft ook de planeet Neptunus veel waterstofsulfide. Jupiter en Saturnus bestaan juist uit veel ammoniak. De studie staat in het wetenschapsblad Nature Astronomy.



27-04-2018 12:11:07 Kooldioxide

Dit is grappiger in het Engels waar 'uranus' wordt uitgesproken als 'jouw anus'.

27-04-2018 12:22:33 allone

daar had ik idd nog niet aan gedacht @Kooldioxide : hahadaar had ik idd nog niet aan gedacht

27-04-2018 12:28:30 Samui-Axe

@Kooldioxide : Dat is onjuist.. Een Engelsman zegt 'joeranus', niet 'youranus'.

27-04-2018 12:32:35 Samui-Axe

@allone : @Kooldioxide :



Ik zit fout, ik heb zojuist geleerd dat beide uitdrukkingen in het Engels acceptabel zijn. Ik zit fout, ik heb zojuist geleerd dat beide uitdrukkingen in het Engels acceptabel zijn.

27-04-2018 12:48:44 allone

@Samui-Axe : ah, en waar heb je dat geleerd? ik zou ook joor zeggen ipv joer.. maar waarschijnlijk zijn er vele accenten?!

27-04-2018 12:51:31 Samui-Axe

Tot mijn verbazing begon de presentator direct over de verschillende uitspraken... @allone : Als ik iets niet geheel zeker weet ga ik meestal even op onderzoek en wat is in dit geval beter dan een Engelse documentaire over Uranus?Tot mijn verbazing begon de presentator direct over de verschillende uitspraken...

27-04-2018 12:53:28 allone

@Samui-Axe : oh.. vriendelijk van hem, dat hij meteen je vraag beantwoordde

27-04-2018 14:01:18 Mamsie

@Kooldioxide :

Dit is grappiger in het Engels waar 'uranus' wordt uitgesproken als 'jouw anus'. QuoteDit is grappiger in het Engels waar 'uranus' wordt uitgesproken als 'jouw anus'.



O, dat verklaart natuurlijk die rotlucht. O, dat verklaart natuurlijk die rotlucht.

27-04-2018 14:11:21 stora

behalve ik, want ik ruik altijd lekker @Mamsie , ik vermoed dat iedereen hier in huis ook van Uranus komt.behalve ik, want ik ruik altijd lekker

