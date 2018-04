13 vrachtwagenchauffeurs voorkomen zelfmoordpoging

Bij Detroit hebben dinsdagnacht vrachtwagenchauffeurs een zelfmoordpoging voorkomen.Op verzoek van de Michigan State Police, maakten dertien vrachtwagens een rij onder het viaduct, om te voorkomen dat een man daar vanaf zou springen om zichzelf van het leven te beroven.Chris Harrison, één van de chauffeurs die aanwezig was, vertelt hierover op Facebook.De politie hield zes à zeven vrachtwagenchauffeurs staande aan de oostkant van de snelweg, en deed vervolgens hetzelfde aan de westkant van de snelweg. Met als eindresultaat de rij vrachtwagens zoals op de foto Door de gezamenlijke inspanningen is de man veilig van het viaduct afgelopen.Harrisson vertelt dat een van de agenten naar elke vrachtwagen liep en de hand van de chauffeurs schudden, en ze allemaal apart bedankte voor hun inzet.

26-04-2018 17:46:13

En hoe is het met de man in kwestie?

Is hij nu tot inkeer gekomen of heeft het het elders wél kunnen doen?