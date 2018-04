Allergieen gelinkt aan psychische ziekten

Wie aan astma of hooikoorts lijdt, heeft bijna twee keer zo veel kans om een psychische stoornis te ontwikkelen dan wie deze allergieŽn niet heeft.



Bijna 11 procent van de mensen met een allergie, ontwikkelt ook een psychische aandoening. Mensen zonder allergieŽn hebben 6,7 procent kans om een psychische stoornis te krijgen. Wie een allergie heeft, heeft 1,66 keer zo veel kans om ook psychische ziek te worden, concluderen Taiwanese wetenschappers.



De wetenschappers gebruikten een database met claims van zorgverzekeringen in Taiwan. In die database zaten gegevens van ruim 46 000 mensen met een allergie en 140 000 mensen zonder. De gegevens waren van mensen van alle leeftijden en verzameld over een periode van 15 jaar.



Uit de gegevens bleek dat mensen met hooikoorts, astma, of beide, een grotere kans hadden om een psychische aandoening te ontwikkelen.



Ontstekingen zijn gelinkt aan psychische stoornissen zoals depressie en angst, blijkt uit steeds meer onderzoek. AllergieŽn worden ook veroorzaakt door ontstekingen. Mogelijk dragen diezelfde ontstekingen bij aan de ontwikkeling van psychische ziekten, suggereren de wetenschappers. De stress die een psychische stoornis met zich mee brengt, kan bovendien ook weer bijdragen aan lichamelijke klachten zoals allergieŽn.



Nu onderzoeken de wetenschappers wat precies de oorzaak is van de link tussen allergieŽn en psychische stoornissen. Ook willen ze hun resultaten graag onder de aandacht brengen bij artsen. Zo kunnen artsen hun patiŽnten met allergieŽn mogelijk beter monitoren op mentale gezondheid om psychische problemen te verminderen of zelfs te voorkomen.

