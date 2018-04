Supermarktklant betaalt 1.059 euro voor 1 banaan

De Britse supermarktketen Asda heeft zich verontschuldigd nadat het een klant 930,11 Britse pond - omgerekend 1.059,37 euro - had aangerekend voor één enkele banaan. Dat staat te lezen op de website van Sky News.



Bobbie Gordon dacht in eerste instantie dat de supermarkt een tikfout had gemaakt toen ze achteraf de rekening per e-mail ontving - vooral omdat het stuk fruit normaal gesproken 0,11 pond kost, in de plaats van 930,11 pond. Het ging echter niet louter om een tikfout: Asda had effectief het gastronomische bedrag aangerekend. Dat kwam de vrouw pas te weten toen haar kredietkaartmaatschappij een sms stuurde met de melding dat haar verschuldigde saldo meer dan 1.000 pond (1.139 euro) bedroeg. Gelukkig voor Gordon had het fraudeteam van haar kredietkaartmaatschappij de merkwaardige transactie op tijd opgemerkt en dan ook geblokkeerd, waardoor ze het geld niet kwijt is. De vrouw uit Sherwood (Nottingham) vertelde aan Sky News dat Asda haar heeft opgebeld om zich te verontschuldigen. Volgens de supermarktketen was de vergissing "te wijten aan een computerfout". "Ik had niet gedacht dat ze het bedrag effectief zouden aanrekenen, tot ik die sms van de kredietkaartmaatschappij kreeg", aldus de onfortuinlijke klant, die uiteindelijk nog de humor van de situatie kon inzien. "Ik heb aan mijn zevenjarige kindje gezegd: 'Je moet écht genieten van deze banaan, je moet elke hap koesteren.'"

Reacties

25-04-2018 10:39:55 Mamsie

Oudgediende



Wat een warrig verhaal, ik snap er niks van. Zal wel aan mij liggen, ghehehe!

25-04-2018 11:18:55 venzje

Oudgediende



Quote:

het gastronomische bedrag Oké, het gaat over eten. Maar verder heb ik deze uitdrukking nog nooit gehoord. (Ik vermoed dan ook een g teveel.)



En een computer maakt geen fouten. De zogenoemde 'computerfout' is altijd een menselijke fout.



Laatste edit 25-04-2018 11:19 Oké, het gaat over eten. Maar verder heb ik deze uitdrukking nog nooit gehoord. (Ik vermoed dan ook een g teveel.)En een computer maakt geen fouten. De zogenoemde 'computerfout' is altijd een menselijke fout.

25-04-2018 11:27:38 allone

Stamgast



@venzje : wel leuk gevonden, die gastronomische fout wel leuk gevonden, die gastronomische fout

25-04-2018 12:15:44 Samui-Axe





Deze vind ik tot op heden de leukste computer- mensenfout



Keyboard not found

Press F1 to resume



.



Laatste edit 25-04-2018 12:16 @venzje : Ik denk dat de verslaggever zich een kwinkslag heeft veroorloofdDeze vind ik tot op heden de leukste computer- mensenfout

