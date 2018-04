Al sinds vrijdag melding van spookrijder op N25, hoe kan dat?

Verschillende automobilisten krijgen sinds vrijdag via hun boord-gps melding van een spookrijder op de N25. Verkeersinformatie die niet klopt. De fout blijkt te liggen bij de Waalse tegenhanger van het Vlaams Verkeerscentrum.



"Sinds vrijdagvoormiddag krijg ik telkens als ik mijn wagen start via de boordcomputer met de nodige toeters en bellen de melding dat er een spookrijder is op de N25 Waver-Haasrode", meldde een lezer aan onze redactie. Ook andere autobestuurders maken gewag van dezelfde melding. Alleen: we zijn intussen zondagmiddag.



Navraag bij het Vlaams Verkeerscentrum leert dat de fout bij de Waalse tegenhanger Centre Perex ligt. Die dienst heeft kennelijk per abuis de melding van de spookrijder op de N25 - een melding die ook in de systemen van het Vlaams Verkeerscentrum binnenkomt - ingegeven.



Het Vlaams Verkeerscentrum laat weten op de hoogte te zijn van het euvel en staat in contact met de Waalse collega's. Het is aan Centre Perex om de melding uit het systeem te halen.

Ik hoop maar dat het spook dan schone lakens bij zich heeft, want elke dag hetzelfde laken over je kop is ook niet fris.

