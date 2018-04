Brievenbusplasser gepakt in Amersfoort

In het centrum van Amersfoort is zaterdagnacht een wildplasser betrapt en gepakt. De man plaste niet helemaal in het wilde weg, maar had zijn straal doelbewust gericht op enkele brievenbussen op de Papehofstede.



Een getuige alarmeerde de politie en medewerkers van Handhaving wisten de plasser na een korte achtervolging te pakken.



Tegen de wildplasser wordt proces-verbaal opgemaakt.

Reacties

24-04-2018 18:37:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.180

OTindex: 62.127

Quote:

medewerkers van Handhaving wisten de plasser na een korte achtervolging te pakken.



En de rest van de vent, hoe vond die het dat zijn plasser vastgepakt werd? En de rest van de vent, hoe vond die het dat zijn plasser vastgepakt werd?

24-04-2018 18:56:26 stora

Stamgast



WMRindex: 10.113

OTindex: 1.194

Quote:

de politie en medewerkers van Handhaving wisten de plasser na een korte achtervolging te pakken.

Dan mag je het wel een wildplasser noemen, als je een heel spoor achterlaat.

Of een zeikstraal. Dan mag je het wel een wildplasser noemen, als je een heel spoor achterlaat.Of een zeikstraal.

24-04-2018 19:19:42 allone

Stamgast



WMRindex: 33.444

OTindex: 63.966

Quote:

maar had zijn straal doelbewust gericht op enkele brievenbussen tegelijk? tegelijk?

24-04-2018 20:02:16 Hisoka

Erelid



WMRindex: 983

OTindex: 975

@Mamsie :

Quote:

medewerkers van Handhaving wisten de plasser na een korte achtervolging te pakken.



En de rest van de vent, hoe vond die het dat zijn plasser vastgepakt werd? QuoteEn de rest van de vent, hoe vond die het dat zijn plasser vastgepakt werd?



Als je die eenmaal beet hebt volgt de rest van de vent vaak vanzelf Als je die eenmaal beet hebt volgt de rest van de vent vaak vanzelf

24-04-2018 20:04:35 stora

Stamgast



WMRindex: 10.113

OTindex: 1.194



Ze have dat met de hand beet @Hisoka , daarom heet dat handhaving.Ze have dat met de hand beet

24-04-2018 20:16:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.180

OTindex: 62.127

@stora : Ze zullen toch wél handschoenen dragen? Het wordt anders wel wat goor!

24-04-2018 20:26:42 stora

Stamgast



WMRindex: 10.113

OTindex: 1.194



Beter 1 lul in de hand dan met 10 getrouwd? @Mamsie , hoe was dat gezegde?Beter 1 lul in de hand dan met 10 getrouwd?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: