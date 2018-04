Gestrande treinreizigster van rangeerterrein in Utrecht gered

Jeanet Meijs uit Breda heeft vanavond spannende momenten beleefd toen ze vast zat op het rangeerterrein in Utrecht. De vrouw miste vermoedelijk de laatste halte van de sprinter en zat naar eigen zeggen meer dan een kwartier 'in een spooktrein'.



"Geen mens te zien, ook geen conducteur of machinist. En er is niets omgeroepen. Wat te doen?", schrijft ze rond 19.30 uur op Twitter. Zo'n vijf minuten later komt de Bredase tot de conclusie dat ze op het rangeerterrein in Utrecht staat, en besluit ze 112 te bellen.





HELD

Ze moet even geduld hebben, maar uiteindelijk komt haar redder in nood: machinist Niels. "Hij heeft me uit de trein van het rangeerterrein bevrijd! Er kwam een hele trein voor mij alleen aanrijden. Niels is voor nu mijn held!"



Inmiddels is Meijs weer veilig onderweg richting haar thuishaven Breda.

