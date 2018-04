Haaienvin doet kroegentocht door de stad

Wat zwom er zondagmiddag in de Singelgracht en de Dijksgracht? (Dat is in Amsterdam.) Veel mensen die op het terras van de Waterkant en Hanneke's Boom aan het genieten waren van de zon, dachten een haaienvin te zien.Wie de beelden ziet, snapt de gedachten van de bezoekers op het terras. 'Ik vond het er vrij echt uit zien. Het halve terras en mensen aan de andere kant zaten ook de kijken', zegt een vrouw tegen AT5. Een ander: 'Het zag er best wel echt uit. Heel raar. Iedereen stopte ook met fietsen en varen. Het hele terras was aan het kijken.'Een toerist uit Zuid-Afrika is minder verbaasd: 'Wij zijn bekend met haaien, dus als ik hier een haai in het water zou zien, voel ik me een beetje thuis.' Toch denk iedereen dat het om een grap gaat. 'Volgens mij zag ik daar drie mannetjes de 'haaienvin' besturen.'Nadat de haaienvin door de terrasgangers van de Waterkant waren gespot, dook hij even later op in de Dijksgracht bij Hanneke's Boom. Het lijkt er dus op dat de 'haai' een kroegentocht doet door de stad.