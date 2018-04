Wasbeertjes gered van pijnlijke dood in shredder

Een wasbeertjesfamilie is vrijdag gered van een pijnlijke dood in een shredder. De wasberen zaten verstopt in een lading plastic die vernietigd gaat worden.Dat gebeurde bij het bedrijf Daly Plastics BV in Zutphen. Daar was een lading verpakkingsfolie afgeleverd dat afkomstig was uit Gro▀lehna in Duitsland. Toen medewerkers de lading aan het controleren waren zagen ze ineens iets kruipen tussen het folie. Het bleek om een wasbeer te gaan die als verstekeling aan boord van een container op een vrachtwagen heeft gezeten. 'Toen de medewerkers nog dichterbij kwamen, troffen ze ook nog eens vijf jonkies aan, zegt Kati Daalder van het plasticbedrijf uit Zutphen.Vangen duurde evenVervolgens zette moeder wasbeer het op een lopen. De jonkies konden wel meteen worden gepakt maar moeder was weg. Toen heeft Daalder de dierenambulance ingeschakeld 'en die hebben vervolgens een val gezet.' Toen de ambulance zaterdagochtend om 06.00 uur ging kijken bleek dat de moeder in de val was gelopen.'Net op tijd''Het is maar goed dat we de moeder, en vrijdag ook al de kleintjes hebben gevangen. Anders konden ze het nu misschien niet navertellen' legt Daalder uit. Het plastic staat op de lijst om gerecycled te worden en gaat daarom door de shredder om het te vermalen in hele kleine stukjes. Inmiddels zijn de moeder en de kinderen weer met elkaar herenigd. 'We konden merken dat ze blij zijn dat het hele gezin weer bij elkaar is.'De wasberen zijn door de dierenambulance meegenomen. Wat er met de wasbeertjes gaat gebeuren is nog niet bekend.