Man pikt complete pinautomaat

Een opmerkelijke diefstal zaterdagmiddag op het station van Alkmaar. Daar werd rond 14.00 uur bij een winkel een mobiele pinautomaat gestolen.



Agenten waren zeer snel op de locatie en zagen de verdachte vlakbij het station met het apparaat lopen. De man werd aangehouden en de automaat in beslag genomen. Wat de man met de mobiele pinautomaat van plan was is niet bekend. De man is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Reacties

24-04-2018 10:58:03 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.929

OTindex: 7.322

Wat heb je aan een pinautomaat als ie niet aangesloten is?

24-04-2018 11:14:28 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.289

OTindex: 1.832

@GroteMop1983 : Kan je hem thuis rustig gaan kraken. Direct met je slijpschijf aan de gang gaan in de winkel geeft zo'n overlast.

24-04-2018 11:39:28 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.289

OTindex: 1.832



Het plaatje bij het bronartikel verwarde mij.



@Virtlink : Ah... wat een pannenkoek.Het plaatje bij het bronartikel verwarde mij.

24-04-2018 13:35:02 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 847

OTindex: 7

S @GroteMop1983 :

Wat heb je aan een pinautomaat als ie niet aangesloten is? QuoteWat heb je aan een pinautomaat als ie niet aangesloten is?



Mijn gok is dat hij deze automaat wilde manipuleren zodat de pas vast komt te zitten voor de pakketje-met-kosten-aan-de-deur-betalen-truc. Het was een mobiele pinautomaat. Dus via mobieldataverkeer kun je er mee pinnen.Mijn gok is dat hij deze automaat wilde manipuleren zodat de pas vast komt te zitten voor de pakketje-met-kosten-aan-de-deur-betalen-truc.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: