Granaat in plantsoen Hengelo blijkt een stuk pijp

Metaalzoekers in Hengelo dachten vrijdagmiddag op iets bijzonders te zijn gestuit: een granaat. Bij de opgraving door de politie bleek het een stuk minder spectaculair, het was een verroeste pijp.



Het Prins Bernhardplantsoen was afgesloten nadat mensen met een metaaldetector in het park een granaat dachten te hebben getraceerd. Zij belden direct de politie.



De agenten hebben het park direct met lint afgezet en het object, een verroeste pijp, opgegraven.



Het plantsoen is weer vrijgegeven.

