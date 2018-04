Politie zet konijn in de cel

De politie Krimpenerwaard heeft een konijn in de cel opgesloten. En niet omdat hij een worteltje heeft gestolen.Agenten zagen het dier lopen op de Lekdijk-West in Bergambacht, waar ze hem gevangen namen. Ze gingen direct op zoek naar de eigenaar, maar er kwam een spoedmelding tussendoor. Volgens de agenten vond het konijn het rijden met toeters en bellen erg leuk en is hij een stuk stoerder geworden.Omdat de eigenaar nog steeds niet gevonden is, hebben ze hem een plekje in de cel gegeven, waar het konijn rustig kan eten. Later vandaag wordt het diertje opgehaald door de dierenambulance. De eigenaar kan een privébericht sturen op Facebook naar de politie.