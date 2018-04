Martien Adelaars helpt brandweer met blussen heidebrand

HEEZE - Martien Adelaars twijfelde geen moment toen hij hoorde dat er brand was uitgebroken op de Strabrechtse Heide, vlakbij Ruitersportcentrum Manege Meulendijks. Hij sprong op de tractor, die voorzien is van een watertank met sproeiers, en ging meehelpen blussen.,,Voor mijn geboorte hebben mijn ouders al meegemaakt dat hun manege werd verwoest door brand'', vertelt Adelaars. ,,En vooral mijn moeder was bang dat het weer zou gebeuren. Dus ze zei: ga maar helpen.''Aangemoedigd door zijn moeder sprong hij op de tractor om de brandweer te hulp te staan, gewapend met een watertank van 4000 liter. ,,Ik heb vooral fietspaden natgehouden, zodat de brand daar niet voorbij kon.''De brandweer bedankte Martien via een tweet voor zijn diensten. ,,Mede door hulp van een loonwerker ter plaatse is erger voorkomen!''Bij de brand is zo'n tien hectare aan heide verloren gegaan.