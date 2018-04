Samenscholingsverbod voor ambtenaren door onveilige vloeren

Ambtenaren in de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid mogen op sommige plekken in het kantoorpand niet meer in grote groepen bij elkaar staan. Er geldt in verschillende ruimtes een samenscholingsverbod vanwege onbetrouwbare vloerconstructies, meldt NRC.



Het gaat om het grootste kantoorpand van Den Haag, de twee torens aan de Turfmarkt die in 2013 zijn geopend. In de torens zijn de afgelopen weken veertien ruimtes en 110 werkplekken gesloten. Volgens NRC zijn medewerkers van de ministeries er via intranet van op de hoogte gebracht dat floorwalkers toezicht houden op het samenscholingsverbod.



Ondanks de maatregelen noemt een woordvoerder het gebouw van Binnenlandse Zaken in de krant 'hartstikke veilig'.



Naast de torens aan de Turfmarkt zijn ook andere overheidsgebouwen in Den Haag, en nog honderden andere gebouwen in Nederland, mogelijk onveilig door de toegepaste vloerconstructie. De problemen kwamen aan het licht nadat bij Eindhoven Airport een parkeergarage in aanbouw met dezelfde constructie was ingestort.



De onveilige vloerconstructie komt door het gebruik van breedplaatvloer. Dat is op zichzelf niet onveilig. Wel moet de bovenkant ruw zijn, zodat de betonlaag goed hecht. Dat ging in mei 2017 verkeerd in Eindhoven: de breedplaatvloer was niet opgeschuurd waardoor het beton niet goed kon hechten.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf in september 2017 opdracht honderden gebouwen te controleren op het mogelijke gebruik van ondeugdelijke vloerconstructies. Die controle is nog altijd bezig.



Begin deze maand werd het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit heropend. Het pand werd in oktober vorig jaar in allerijl gesloten, omdat er twijfels waren over de veiligheid van de vloer. Ook het gebouw X van Hogeschool Windesheim in Zwolle is om die reden gesloten. Herstelwerkzaamheden duren daar nog zeker tot na de herfstvakantie.

Reacties

23-04-2018 13:59:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.856

OTindex: 3.382

Quote:

floorwalkers Maar nou ook weer niet teveel geloop op die vloeren alstublieft. Maar nou ook weer niet teveel geloop op die vloeren alstublieft.

23-04-2018 14:03:59 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.832

OTindex: 29.433

Bij ons in de wijk is een nieuw gebouw neergezet voor de basisschool. De verhuizing ernaartoe is voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens een dubieuze dakconstructie...

23-04-2018 17:04:07 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.446

OTindex: 142

T S Quote:

Ondanks de maatregelen noemt een woordvoerder het gebouw van Binnenlandse Zaken in de krant 'hartstikke veilig'.



Nee, echt zeer veilig als je maar met 2 man daar kan staan en als er een derde bij komt dat de vloer kan instorten.



Als dit niet het bewijs is dat ambtenaren graag mogen liegen, want stel je voor dat ze kritiek krijgen van verspil van belastinggeld. Nee, echt zeer veilig als je maar met 2 man daar kan staan en als er een derde bij komt dat de vloer kan instorten.Als dit niet het bewijs is dat ambtenaren graag mogen liegen, want stel je voor dat ze kritiek krijgen van verspil van belastinggeld.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: