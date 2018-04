Calvin Klein verkoopt rubberen handschoenen voor 320 euro

Het is niet de eerst keer dat een bekend modemerk met een bizar stuk uitpakt. Toch horen de nieuwe rubberen handschoenen van Calvin Klein tot een van de vreemdste tot nog toe. Voor een ‘schappelijke’ 320 euro zijn ze van jou.Waarschijnlijk heb je de bekende gele versie thuis wel ergens liggen om mee te poetsen. Ze lijken waarschijnlijk niet alleen op elkaar, ze zijn ook van dezelfde stof gemaakt. Maar op de lange handschoenen staat dan natuurlijk wel Calvin Klein op, waardoor de prijs opeens 320 euro bedraagt.Het modemerk zou zijn werk natuurlijk niet goed doen mochten de handschoenen niet bij een outfit passen. Er is namelijk ook een gele, rubberen uitrusting beschikbaar. De rok en het T-shirt kosten elk iets meer dan 2.000 euro.Calvin Klein is niet het eerste modemerk dat met rubberen kledingstukken op de catwalk pronkt. Materialen zoals rubber en PVC zijn namelijk heel populair. Zo bracht het Spaanse modehuis Balenciaga vorig jaar een blouse op de markt gemaakt uit groen plastic. Hetzelfde modehuis kwam ook met een eigen versie van de de blauwe FRAKTA-zak van IKEA. Prijskaartje: 1.999,40 euro. Voor een gewoon exemplaar in de meubelwinkel betaal je 60 cent.