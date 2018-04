Kogel in teelbal en afgerukte vinger bij Defensie

In de afgelopen jaren zijn twee militairen ernstig gewond geraakt door ongevallen bij Defensie. Een militair verloor een testikel, een andere een pink en een kootje van zijn ringvinger. Dat blijkt uit stukken die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan De Telegraaf heeft gegeven, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.



De inspectie legde Defensie twee keer een boete van 36.000 euro op vanwege het overtreden van de Arbowet.



Het ongeluk waarbij de militair zijn testikel verloor, gebeurde in september 2014. Een militair was bezig met het schoonmaken van zijn wapen na een training op schietbaan de Harskamp. Hij had zijn wapen echter niet goed gecontroleerd, in de kamer zat nog een kogel. Op het moment dat de militair het wapen op tafel legde, ging het af en raakte een kogel een collega aan de overkant van de tafel in zijn bovenbeen en testikel. De teelbal moest worden geamputeerd.



Granaat openen met handzaag



Het tweede ongeval gebeurde in februari vorig jaar. Bij het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie in 't Harde raakt een munitie-expert zijn pink en een deel van een vinger kwijt bij het ombouwen van een scherpe granaat tot oefengranaat.



De militair maakte geen gebruik van speciale machines en droeg ook geen scherfwerend vest. In plaats daarvan maakt hij de granaat open met een handzaag. Volgens de inspectie was dat al meerdere malen op deze manier gedaan. Na de boete zijn de regels aangepast.

23-04-2018 09:47:26





Deze sukkels hebben beide niet goed opgelet en de consequenties daarvan moeten dragen. Klinkt misschien sneu, maar ik vind het dus echt "Eigen schuld, dikke ...".. Precies! Zo ik het begrijp beide keren te wijten aan stupiditeit, ik zie gene reden om Defensie hiervoor te beboeten

23-04-2018 09:58:01

Erelid



WMRindex: 3.184

OTindex: 172

S



Spijtig dat de man die z'n testikel kwijt raakte dat zelf niets aan kon doen.



Ik denk dat de vraag is, had het voorkomen kunnen worden? Als de arbo stelt dat een wapen schoongemaakt moet worden in een speciale ruimte waar dit niet kan gebeuren (bijvoorbeeld niet met twee man aan een keukentafel) en Defensie levert die mogelijkheden niet, dan zijn ze het toch schuld. Ook als die vesten en speciale machines voor het openen van een granaat niet aanwezig zijn en je wel geacht wordt een granaat te openen.



Dan ben je zelf wel verantwoordelijk om nee te zeggen als het te gevaarlijk is, maar uiteindelijk doen we allemaal wel eens dingen die eigenlijk niet moeten. Een munitie-expert maakt een scherpe granaat open met een handzaag.. Blijkbaar ben je al snel expert bij defensie.

23-04-2018 11:04:55

Moderator



WMRindex: 16.832

OTindex: 29.433

Quote DrZiggy:

Dat moet je namelijk met een slijpschijf doen.

23-04-2018 11:58:10

Erelid



WMRindex: 3.231

OTindex: 2.891

die man aan de andere kant van de tafel kan je toch geen eigen schuld noemen. Hij was niet degene die het wapen aangeraakt heeft.

23-04-2018 12:40:12

Junior lid

WMRindex: 5

OTindex: 0

@ DrZiggy:



Ik denk niet dat de ruimte er wat mee te maken heeft. Na een oefening dient men gezamenlijk de wapens te controleren onder leiding van de verantwoordelijke leiding gevende voordat men het terrein verlaat. De achter gebleven hulzen worden geteld en het aantal vergeleken met het aantal afgegeven munitie. Had men dat gedaan, dan had er nooit een geladen wapen het terrein verlaten.

23-04-2018 12:44:40





Maar ik zie nu dat ik daarin wellicht niet helemaal helder was: De schutter en de kluns met de granaat zijn verantwoordelijk, niet de arme ziel die een bal moet missen..



Ik weet welhaast zeker dat dergelijke faciliteiten aanwezig zijn op een kazerne, maar als je er 100 meter voor moet lopen dan doe je dat liever aan tafel

23-04-2018 12:53:03

Erelid



WMRindex: 3.184

OTindex: 172

S



Ik weet niet of het zo is, maar ik kan het me goed voorstellen.



Er zullen vast ook regels zijn voor het lopen met een scherpe granaat over de kazerne. Moet je eerst 500m verder een speciale kist halen. Dat is een prima voorbeeld. Als Defensie niet genoeg manschappen/tijd geeft om dat fatsoenlijk uit te voeren bij het verlaten van het terrein, dan zijn ze toch echt medeverantwoordelijk.

23-04-2018 18:31:47

Oudgediende



WMRindex: 63.884

OTindex: 28.555

het zou veiliger zijn als die militairen in plaats van munitie te hanteren gewoon 'pang' zouden zeggen

