Russische oma schaatst elke dag om voor dieren te zorgen

De Russische oma Lyubov is met haar 76 lentes misschien niet meer piepjong, maar zeker niet versleten. Elke dag schaatst ze enkele kilometers om voor de dieren op haar boerderij te zorgen.



Lyubov Morekhodova is geen alledaagse oma. Ze schaatst elke dag over de Baikal in het koude SiberiŽ om voor haar dieren te zorgen. De weduwe is eigenares van een kleine boerderij waar ze onder andere kippen, koeien, honden en een stier verzorgt.



Morekhodova is een gepensioneerde ingenieur met een liefde voor haar dieren. Zo trekt ze elke dag haar schaatsen aan zodat haar koeien niet te ver van de boerderij afdwalen. Ze schaatst al sinds haar zevende en kan nog steeds zonder problemen over het ijs glijden. Opvallend is ook de schaatsen die Morekhodova gebruikt. Ze werden namelijk door haar vader gemaakt in 1943.



Sinds haar man overleed in 2011 staat Morekhodova er alleen voor. Af en toe komt haar zoon op bezoek en in de zomermaanden komen haar kleinkinderen langs. Haar familie heeft al vaker aangedrongen om het koude Siberische platteland in te ruilen voor de stad, maar dit weigert ze. Morekhodova is gelukkig op haar boerderij en ze is nooit eenzaam dankzij haar beestjes.

