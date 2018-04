Trekker scheurt dwars doormidden na botsing

Aan de Hoofdweg in Midwolda is donderdagochtend een trekker na een aanrijding met een personenbusje dwars doormidden gescheurd.



Volgens de politie vielen er geen gewonden bij het ongeval, dat rond tien uur gebeurde. De ravage was groot. De voorkant van de trekker lag na de botsing enkele meters voor de cabine.



Voor Anita de Wit, die werkt in de bakkerij op het kruispunt, was het flink schrikken. Ze stond in de winkel toen het gebeurde.



'Ik hoorde een flinke klap en zag de voorkant van de trekker, met de twee banden, richting de winkel komen en tot stilstand komen tegen het hekje. Gelukkig maar dat dat er stond.'



Anita zag hoe de bestuurder van de trekker, een inwoner van Midwolda, in de cabine hing maar zichzelf kon redden. Ook de bestuurder van de bestelbus bleek niet gewond.



'Gelukkig hadden ze beide niks', gaat Anita verder. 'Maar het is een vervelend kruispunt hier. Dat weten we wel.'



Door de klap lekte er olie uit de trekker op de weg. Dat is door de gemeente opgeruimd.

