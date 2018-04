Bikers brengen gepest meisje naar school

Dertig bikers hebben een 17-jarig gepest meisje naar haar school in het Belgische Luik gebracht. Ze wilden het zelfvertrouwen van het meisje een 'boost' geven. "Ze stapte aan het eind van de dag met een glimlach de school uit."



Een boost in vertrouwen kan het meisje zeker gebruiken, want ze wordt al drie jaar gepest. Ze probeerde begin deze maand zelfs een einde aan haar leven te maken. Toen de organisatie Bikers For Children dat verhaal hoorde, grepen de leden meteen in.



Woensdagmorgen hebben dertig motorrijders van de vereniging haar naar school gebracht. "Er waren leden bij uit Limburg en Aalst, maar ook uit Luxemburg", zegt woordvoerder Eric Wemmel tegen HLN. En met hun hulp kon ze het gesprek aangaan met één van haar pestkoppen op school: "Op het einde gaven de meisjes elkaar zelfs een knuffel. Heel mooi vond ik dat."



Ook bij de oude school van het pestslachtoffer gingen de motorrijders langs. Na een 'goed gesprek' met de directrice bleek het niet mogelijk om het pestende meisje daar te spreken: zij is minderjarig en de ouders hadden geen toestemming gegeven. "Maar eventueel zou het later wel nog kunnen", zegt Wemmel.



Gesprek of niet, Wemmel is heel erg blij met hoe de actie verlopen is. "Waar ik heel trots op ben, is dat ze aan het eind van de dag met een glimlach de school uitstapte. Daarmee was ons eerste doel bereikt. Verder ben ik blij dat we een dialoog op gang hebben kunnen brengen. Hopelijk geeft dit ook een boost aan haar zelfvertrouwen.''

Reacties

22-04-2018 11:12:25 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.442

OTindex: 2.973

Jammer dat er eerst zo'n herrie gemaakt moet worden om gehoord te worden. Fijn dat dit meisje nu geholpen is, hopelijk blijft ze dit ook zo voelen en is het niet alleen deze dag dat ze zich gesterkt voelt.



Ze heeft fijne ouders die haar verdriet echt wel zien, maar als andere ouders van de pestkoppen niet wensen mee te werken dan kan het toch maar vreselijk mislopen met je eigen kind.



Ik denk dan ook dat een school hierin een plicht heeft om eens in de zoveel tijd een bijeenkomst te hebben om dit onderwerp ter sprake te brengen. Laat ze maar met de kinderen een toneelspel ervan maken dan kunnen ze zich beter voorstellen hoe de ander zich voelt. Daarna kunnen ze in discussie gaan samen, ouders met de kinderen, hoe ze erover denken.

22-04-2018 11:15:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.155

OTindex: 62.097

@omabep : Ach misschien is het op veel scholen nog net als in mijn schooltijd; de onderwijzers hebben niks gezien, ze keken nét erregens anders naar. Wegkijken heet zoiets.

22-04-2018 11:16:25 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 63.856

OTindex: 28.545

mooi dat mensen iets proberen tegen pesten, maar hoe lang zal zoiets helpen

22-04-2018 11:32:32 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.442

OTindex: 2.973

@Mamsie : Dat is juist zo erg, ze zien het zogenaamd of echt niet. Vandaar dat er jaarlijks aandacht aan besteed moet worden en niet in het begin maar ergens halverwege zodat echte pestkoppen zichzelf zouden kunnen herkennen en misschien (heel misschien) medelijden met hun slachtoffer kunnen krijgen en stoppen met hun verkeerde gedrag.

