Vriendelijk zijn keldert je kansen op succes

Heb jij het moeilijk om ‘nee’ te zeggen op het werk? Maak dan toch maar van je hart een steen, want uit onderzoek blijkt dat vriendelijke mensen vaak minder succesvol zijn. Je loon kan er zelfs door zakken.



Verschillende universiteiten wereldwijd hebben bestudeerd hoe onze persoonlijkheid een impact heeft op ons succes. Opvallend is dat je in de resultaten van hun studies steeds weer ziet dat buigzame mensen de pineut zijn. Ter info: je bent inschikkelijk als je medelijden hebt en vriendelijk, beleefd en empathisch bent. Toegeeflijke mensen maken vlot vrienden, kunnen goed luisteren en zijn goede teamplayers.



Als je vaak bezig bent met je collega’s te helpen, dan blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Californië dat je op termijn minder succesvol wordt in je carrière. Daarmee bedoelen ze zowel dat je minder voldoening uit je job haalt als dat je status op het werk er onder lijdt. Zo krijgen inschikkelijke mensen bijvoorbeeld minder vaak promotie.



Deens onderzoek van de universiteit van Kopenhagen bevestigt dat mensen die te buigzaam zijn doorheen hun carrière hun loon zien zakken. Bij hoogopgeleide mannen is de link tussen persoonlijkheid en inkomen het duidelijkst.



Je persoonlijkheid kan volgens een artikel het Amerikaanse Journal of Applied Psychology ook voorspellen of je goed zal presteren in een managersfunctie. Moeilijke beslissingen nemen en slecht nieuws brengen is vaak een belangrijk deel van de job. Meegaande managers hebben het daar het moeilijkst mee.



Wie inschikkelijk is, kiest overigens vaker voor een job in de sociale sector. De lage lonen in die sector kunnen ook verklaren dat lieve mensen minder verdienen. In hetzelfde artikel van het Journal of Counseling Psychology wordt aardig zijn op het werk ook gelinkt aan een hoger risico op burnout.



Op zich is welwillend zijn een prachtige eigenschap waar je niet alleen trots op mag zijn maar ook de voordelen van kan plukken. Zo worden vriendelijke mensen minder vaak gepest. Collega’s zijn dol op hen en ze dragen bij tot een positieve organisatie. Ze blinken bovendien uit in jobs waarbij menselijk contact belangrijk is.



Tot slot nog enkele tips die je kunnen helpen om de nadelen te beperken:



Doe je iemand een plezier, vraag dan iets in ruil;

Focus op je eigen targets en organiseer je ernaar om die te halen;

Anderen helpen doe je alleen als je eigen werk er niet door in het gedrang komt;

Weet dat er niets mis is met je goede resultaten te delen;

Kom voor jezelf op en ‘choose your battles’, je kan niet alles doen.

Reacties

22-04-2018 09:50:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.155

OTindex: 62.097

Het was toch allang bekend hoe je de top kunt bereiken?

Likken naar boven en trappen naar onder....

22-04-2018 10:58:41 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.442

OTindex: 2.973

Dit bericht klopt helemaal, ik heb het telkens weer ondervonden dat ik te aardig werd bevonden, het gekke is ook in de zorgsector. Maar mijn werk misten ze wel als ik er niet meer werkte, want dan kwam naar voren hoe hard ik werkte.



Dus dit is geen Raar bericht maar wel een Waar bericht.

22-04-2018 11:14:17 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 63.856

OTindex: 28.545

als te veel mensen dit lezen en ernaar gaan leven, dan wordt de wereld een nare plaats om te leven....

22-04-2018 11:46:46 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.229

OTindex: 2.891





zeik momentje van mij!!!! Nog zo iets achterlijks. Alsof succesvol zijn alleen maar geld inhoud. Al ben je zwaar ongelukkig met de baan , als je maar geld verdient dan ben je succesvol. Laat ik dat soort lui nou meestal de grootste mislukkelingen vinden. Die lui die anderen omlaag moeten halen in een poging iets van zichzelf te kunnen pralen. Vele bedrijven gaan kapot aan die misbaksels die zich een weg naar boven bluffen en frauderen. Maar dat ligt dan nooit aan die minkukels Mijn kerel ook, die wil helemaal geen managementsfunctie, past niet bij hem en zijn karakter. Het gezeik dat ie krijgt als ie een promotie "laat schieten". Hij voelt zich goed, prettig bij zijn huidige functie. Moet ie dan maar een stapje hoger en slechter slapen, met dingen van zijn werk in zn hoofd het weekend doorbrengen, omdat de baas vind dat hij moet. Hij is geen carrièretijger. Het zit er niet in, hij is niet echt een leiderstype. Laat zo iemand gewoon gelukkig zijn op de werkvloer en laat hem lekker cursussen doen die in de breedte voor goed functioneren zorgen. ipv cursussen die hem de hoogte in moeten werken zoals goed leiderschap, hoe motiveer ik, voer ik functioneringsgesprekken etc. . Zucht. zo moest het ff kwijt. @omabep : ik blijf het raar vinden dat je meer moet kunnen trappen (zoals @Mamsie het stelt), dan goed functioneren.Nog zo iets achterlijks. Alsof succesvol zijn alleen maar geld inhoud. Al ben je zwaar ongelukkig met de baan , als je maar geld verdient dan ben je succesvol. Laat ik dat soort lui nou meestal de grootste mislukkelingen vinden. Die lui die anderen omlaag moeten halen in een poging iets van zichzelf te kunnen pralen. Vele bedrijven gaan kapot aan die misbaksels die zich een weg naar boven bluffen en frauderen. Maar dat ligt dan nooit aan die minkukelsMijn kerel ook, die wil helemaal geen managementsfunctie, past niet bij hem en zijn karakter. Het gezeik dat ie krijgt als ie een promotie "laat schieten". Hij voelt zich goed, prettig bij zijn huidige functie. Moet ie dan maar een stapje hoger en slechter slapen, met dingen van zijn werk in zn hoofd het weekend doorbrengen, omdat de baas vind dat hij moet. Hij is geen carrièretijger. Het zit er niet in, hij is niet echt een leiderstype. Laat zo iemand gewoon gelukkig zijn op de werkvloer en laat hem lekker cursussen doen die in de breedte voor goed functioneren zorgen. ipv cursussen die hem de hoogte in moeten werken zoals goed leiderschap, hoe motiveer ik, voer ik functioneringsgesprekken etc.. Zucht.

22-04-2018 12:57:32 stora

Stamgast



WMRindex: 10.081

OTindex: 1.193

Vaak hebben dat soort strebertjes het enorm achter hun ellebogen.

Vertellen anderen wat ze moeten doen en voeren zelf geen flikker uit.

Het type dat als de baas kijkt ze druk bezig zijn en zo gauw die weg is doen ze niets meer.

En dom gaan lachen als de baas een grapje maakt.

Geen plezierige mensen om mee te werken.

22-04-2018 14:14:21 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 63.856

OTindex: 28.545

@stora :

leuke bazen hebben zulke griezels door leuke bazen hebben zulke griezels door

