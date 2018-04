Eerste vrijmarktplekken op Amsterdamse Apollolaan al met lint gereserveerd

Hoewel het nog ruim een week duurt, zijn de eerste plekken voor de vrijmarkt op Koningsdag op de Apollolaan al gereserveerd.De plekken zijn met lint afgebakend. Met stoepkrijt en met briefjes is duidelijk gemaakt wie welk plekje 'bezit'. Volgens een bewoner van de wijk zijn er al tientallen meters veld geclaimd.De Apollolaan is een geliefde plek voor Amsterdammers die spullen willen verkopen. Twee jaar terug zat er zelfs een dag van tevoren al een verkoper, die van plan was om daar de hele nacht door te brengen. Dat hield hij overigens niet vol.