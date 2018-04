Per toeval grote doorbraak voor oplossing plasticprobleem

Britse en Amerikaanse onderzoekers deden per ongeluk een belangrijke ontdekking die kan bijdragen aan de oplossing van het plasticprobleem. Terwijl ze probeerden meer inzicht te krijgen in een enzym dat plastic kan oplossen, muteerden de wetenschappers dit stofje op zo'n manier dat het effectiever werd en plastic nog sneller afbreekt.



Plastic doet er in de natuur honderden jaren over om te worden afgebroken. De ontdekking van een enzym dat polyethyleentereftalaat (PET, de stof waar frisdrankflessen en andere verpakkingen van worden gemaakt) oplost zorgde in maart 2016 voor een doorbraak in de zoektocht naar een oplossing voor de grote bergen plastic die zich overal ophopen.



Maar tijdens onderzoek naar de structuur van dit enzym deden wetenschappers van de Portsmouth Universiteit onverwacht opnieuw een grote ontdekking. Door een mutatie werd het enzym actiever waardoor het plastic nog sneller afbreekt. ,,Deze ontdekking toont aan dat er ruimte is om deze enzymen te verbeteren. Dat brengt ons een flinke stap dichter bij een oplossing voor de constant groeiende bergen oud plastic", legt professor John McGeehan uit.



De wetenschappers zetten na deze bijzondere ontdekking vol in op het verder verbeteren van het enzym. Ze willen ervoor zorgen dat het op industriŽle schaal kan worden gebruikt om plastic te verwerken tot nieuwe bouwstoffen. ,,Toen plastic in 1960 populair werd, konden we de bergen afval en de enorme vervuiling van de oceaan niet voorzien", aldus McGeehan. ,,Het is aan de wetenschappers die het wondermateriaal hebben gecreŽerd om nu alle technologie en mogelijkheden in te zetten om de oplossing voor het probleem te vinden."



Het enzym is niet de enige stof waarmee petflessen versneld kunnen worden afgebroken. Eerder werd ook een rupsensoort ontdekt die plastic eet. De rupsen zijn echter te langzaam om de miljarden kilo's oud plastic te verwerken.

