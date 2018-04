Ouders doodgeschoten kinderen Sandy Hook naar rechter om complottheorie

De ouders van twee kinderen die omkwamen bij de schietpartij op de Amerikaanse basisschool Sandy Hook, slepen een radiopresentator Alex Jones voor de rechter. Die verkondigt al vijf jaar lang dat het drama, waarbij 20 kinderen omkwamen, een hoax is en de ouders acteurs waren.



De ouders willen een schadevergoeding van Jones van meer dan een miljoen dollar. Niet alleen worden ze keer op keer door Jones geconfronteerd met de beschuldiging dat ze de dood van hun kinderen in scene zouden hebben gezet, diens luisteraars hebben bovendien geregeld doodsbedreigingen geuit aan de families.



De radiopresentator is onder meer de man achter de website Infowars en heeft een talkshow die door heel het land wordt uitgezonden en via internet tientallen miljoenen mensen bereikt. Daarnaast is hij geregeld te gast bij andere rechtse media zoals Fox News.



Hij staat te boek als een fervent aanhanger van complottheorieŽn. Zo beweert hij ook al jaren dat de aanslagen van 11 september 2001 het werk zijn van de Amerikaanse overheid en dat hij die vooraf al had aangekondigd.



Het drama op de basisschool gebeurde in december 2012. Daar drong de 20-jarige Adam Lanza de school binnen met meerdere wapens op zak. Hij schoot daar twintig kinderen dood en zes volwassenen. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud.



Toen hij de politie hoorde, pleegde hij zelfmoord.

Reacties

20-04-2018 16:19:28 stora

Stamgast



WMRindex: 10.064

OTindex: 1.193

Als er 20 kinderen zijn doodgeschoten dan zullen daar genoeg beelden van te vinden zijn.

Als zo'n bekend figuur dat afdoet een opgezet spelletje, dan vind ik ook dat de rechter daar over mag oordelen.

En dan mag hij ook zeer diep in de buidel tasten of eigenlijk al zijn geld kwijt raken als de rechter constateert dat hij opruiend bezig is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: