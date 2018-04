Koppel deelt 450 hamburgers uit op trouwfeest

Liefde gaat door de maag. Voor dit koppel geldt dat gezegde zowel letterlijk en figuurlijk. Tijdens hun huwelijksceremonie deelden ze meer dan 400 hamburgers uit aan alle aanwezige gasten.Nancy Tadrosse en haar nieuwe echtgenoot Andrew Wohad hebben hun huwelijk heel bijzonder gevierd. Na het trouwfeest en een zesgangenmenu, kwam er bestelling van 450 hamburgers aan op het huwelijksfeest.“Na een stevig nachtje drinken heeft iedereen nood aan iets vettigs. In de plaats van allemaal naar de McDonalds te gaan, laten we het eten gewoon naar hier brengen”, vertelt de bruid. De uitgenodigden vonden het initiatief fantastisch en genoten volop van de lekkernijen.Het koppel uit Sydney is zo verzot op McDonalds, dat ze zelfs voor de huwelijksceremonie een Big Mac hebben gegeten. “Andrew en ik ontmoetten elkaar zes jaar geleden. Diezelfde nacht zijn we samen naar de McDonalds gegaan”, legt Tadrosse uit. In februari vroeg Andrew Wohad haar ten huwelijk.