Vrouw moet hond delen met buurman na bittere ruzie

In Amerika heeft een rechter een voogdijregeling moeten uitwerken voor een hond. Ondanks protest van zijn vrouwelijke baasje, moet het dier in de toekomst zijn tijd tussen twee baasjes verdelen.De Amerikaanse Tina Marie Walker adopteerde in 2016 labrador Elario. Maar sinds een paar weken is ze verwikkeld in een bittere ruzie met haar buurman David. In het begin waren de twee verliefd en zorgde Walker ook voor de voormalige Vietnamveteraan die aan longkanker leed. Aan die relatie kwam een einde toen Tina Marie de hond liet chippen en op haar naam zette. Het gevolg was dat de man zijn ex-partner een rechtszaak aanspande.Tina Marie was er vrij gerust in dat ze de rechtszaak zou winnen aangezien ze voor het dier heeft gezorgd en alle kosten betaalde, maar die hoop bleek tevergeefs. De rechter oordeelde dat beide partijen door hun medische problemen liefde en genegenheid van de hond kregen en zich daardoor beter voelden. Daarom moet Elario nu iedere twee weken van baasje wisselen. “Ik begrijp dit totaal niet. Ik ben verraden, mijn hart is gebroken, mijn hond is verdeeld”, vertelt Walker aan Fox News.