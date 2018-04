Bange millennials kunnen handsfree kip kopen

De Britse supermarktketen Sainsbury verpakt zijn kippen voortaan in een verpakking die je niet hoeft aan te raken. De reden? Millennials zijn bang om rauwe kip met blote handen uit de verpakking te halen.



De nieuwe verpakking komt er na een enquÍte van het Britse onderzoeksbureau Mintel. Daaruit blijkt dat maar liefst 37% van de millennials bang is om rauw vlees aan te raken. Een kwart van de oudere klanten geeft hen gelijk.

Kip met antibacteriŽle saus



Volgens Sainsbury vermijden jongeren contact met rauw vlees omdat ze zich bewust zijn dat het hen kan besmetten met bacteriŽn. Campylobacter kan bijvoorbeeld voedselvergiftiging veroorzaken. ďSommige millennials zijn zo bang om ziek te worden dat ze hun kip inspuiten met een antibacteriŽle sprayĒ, vertelde een medewerker van Sainsbury aan de Sunday Times.



Als blijkt dat de nieuwe verpakking, die vanaf 3 mei in de winkels ligt, een groot succes is dan zal binnenkort ook het varkensvlees en de vis ermee verpakt worden.

Reacties

19-04-2018 17:55:48 Virtlink

Erelid

Vervang je kip door iets anders, zoals falafel, soja, jackfruit, of vleesvervangers, en je eet gezonder, draagt bij aan een beter milieu en dierenwelzijn, en dat allemaal zonder dat je fulltime vegetariër hoeft te worden.



Of als je rauwe kip vies vindt, koopt gewoon geen kip.Vervang je kip door iets anders, zoals falafel, soja, jackfruit, of vleesvervangers, en je eet gezonder, draagt bij aan een beter milieu en dierenwelzijn, en dat allemaal zonder dat je fulltime vegetariër hoeft te worden.

19-04-2018 18:26:09 Sjaak

Moderator



Je moet je handen dan maar meebakken. Dan gaat die salmonella wel dood.

19-04-2018 18:42:49 Mamsie

Oudgediende



Wat een onzin! Gewoon opletten wat je doet en goed handen wassen.

En een vleestang gebruiken. Of een vork.

Liefst allebei, een voor rauw vlees en een voor het gare werk.

19-04-2018 19:20:32 stora

Stamgast



Dat soort mensen zullen zich ook niet voortplanten met al dat rauwe vlees om hun heen.

