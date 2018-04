Ouders willen niet zeggen of kind jongen of meisje is

Ze willen niet dat hun kind in een vakje van een specifiek geslacht wordt gestopt en daarom hebben de Amerikaanse Kyl en Brent Myer beslist om kleine

Reacties

19-04-2018 11:20:31 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.177

OTindex: 172

S Ja want het geslacht is puur een sociale kwestie en heeft niets met biologie te maken.



Vreselijk die mensen die zo ver doorgedraaid zijn dat ze denken dat mensen boven de natuur staan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: