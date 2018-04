Ziekenhuis raakt hersenen kwijt

Een ziekenhuis in het Chinese Hongkong heeft na een autopsie de hersenen van de overledene niet meer teruggevonden. De familie van de overleden persoon is woedend en het ziekenhuis belooft er alles aan te doen om de situatie op te lossen.



We raken allemaal wel eens iets kwijt, maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die er in slagen om een orgaan niet meer terug te vinden. Dat is wat een werknemer van het North District Hospital in Hong Kong overkwam. Een patiŽnt van het ziekenhuis overleed plots, waarna er beslist werd om tot een autopsie over te gaan. Bij de analyse van het lichaam werden de hersenen op sterk water gezet, maar nadien het orgaan bleek te zijn verdwenen.

Niet op slot en geen cameraís



De hersenen zouden bewaard worden om er enkele weken later testen op uit te voeren, maar er is geen spoor meer te bekennen van de grijze massa. Het ziekenhuis bewaart organen in een kamer die niet op slot zit en waar er geen camerabewaking is. De familie van de overledene is dan ook woedend. In China wordt er veel belang gehecht aan te sterven in een Ďcompleetí lichaam. Dat het lijk werd teruggegeven zonder de hersenen vinden de familieleden onbegrijpelijk.



De verdwijning van het orgaan werd vorige woensdag opgemerkt. Vrijdag werd het bestuur van het ziekenhuis op de hoogte gebracht. Die lichtte daarna de familie in. Dokter Abdul Karim Bin Kitchell, interimdirecteur van het ziekenhuis, belooft de volledige medewerking om de situatie op te lossen, meldt de South China Morning Post. Ondertussen heeft de politie ook al een onderzoek gestart naar de verdwijning.

Reacties

19-04-2018 10:38:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.959

OTindex: 17.452

Na lezing van de kop had ik eerlijk het vermoeden dat het om het management ging...

19-04-2018 10:54:56 Samui-Axe





Varken - Mens Ach, gooi er gewoon een stel varkenshersenen in, geen mens die het verschil ziet..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: