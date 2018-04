Elektriciteitsnet kan nieuwe zonneparken in Groningen niet aan

Netbeheerders Tennet en Enexis waarschuwen dat er op korte termijn geen nieuwe zonneparken bij moeten komen in Groningen en het noorden van Drenthe. Het elektriciteitsnet daar heeft niet voldoende capaciteit om de energie uit extra zonneparken te verwerken.



"De huidige situatie kunnen we aan, maar als er veel aanvragen voor zonneparken blijven komen is er gewoon te weinig ruimte om alle stroom te transporteren", zegt Loek de Lange, woordvoerder van de regionale netbeheerder Enexis.



Het probleem speelt met name in de driehoek Stadskanaal-Musselkanaal-Gasselte. Daar staan al meerdere zonneparken en er komen er op korte termijn nog een aantal bij. Het gebied is populair bij projectontwikkelaars omdat de grond er relatief goedkoop is. Boeren worden enthousiast gemaakt om hun land beschikbaar te stellen en zo mee te delen in de winst.



De netbeheerders zeggen niet voorbereid te zijn op de snelle toename van het aantal parken en de grote hoeveelheid elektriciteit die ze opwekken. "Anders dan bij windparken wijst de overheid voor zonneparken geen specifieke gebieden aan. Wij weten dus niet van tevoren of er ergens een zonnepark gebouwd wordt, maar we zijn wel verplicht om ze op het elektriciteitsnet aan te sluiten", aldus De Lange.



Met die aansluiting zijn de uitbaters van de parken er overigens nog niet - als de maximumcapaciteit van het netwerk bereikt is, mogen ze de elektriciteit die hun zonnepark opwekt niet teruggeven aan het elektriciteitsnet. En dan valt er geen geld te verdienen.



"We zijn samen met Tennet aan het onderzoeken wat we kunnen doen", zegt De Lange. Enexis noemt het verzwaren van het elektriciteitsnet als een mogelijke oplossing, maar dat kan jaren duren.

19-04-2018 14:54:58 Emmo

Regeren en vooruitzien schijnen toch twee verschillende grootheden te zijn.

