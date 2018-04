Achtergelaten mobiel leidt naar vermoedelijke inbreker verzorgingstehuis Veghel

Een 18-jarige inbreker heeft woensdagnacht niet bepaald zijn best gedaan om zijn sporen te wissen na een inbraak in een verzorgingstehuis in Veghel.



In het gebouw werd een telefoon gevonden die leidde tot de arrestatie van de jonge verdachte, meldt de politie donderdag.



Bij de politie kwam woensdagnacht rond halfdrie een melding binnen dat er door drie personen werd ingebroken bij het verzorgingstehuis aan de Reigerdonk.



Agenten doorzochten met een speurhond de omgeving, maar konden de daders niet meer vinden. Wel vonden zij later in een kantoorpand een smartphone, die vermoedelijk van een van de verdachten is.



Verhoord

Verder onderzoek naar die telefoon leidde naar de 18-jarige jongeman uit Veghel. Hij is donderdagochtend opgepakt en naar het politiebureau gebracht.



Hij zit vast en wordt donderdag verhoord.

