Kritiek op parlementarier zonder colbert





,,Waar is uw jasje?'', vroeg Arib streng. ,,Dat vraag ik me al jaren af'', antwoordde Kwint, tot hilariteit van de Kamer. ,,Ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij.''



Kwint kreeg daarop ook kritiek van de PVV. ,,Maar een stropdas zou toch kunnen'', vroeg PVV'er Harm Beertema. Hij noemde Kwint even later de ,,stropdasloze meneer.''

Reacties

18-04-2018 08:41:04 stora

Stamgast



WMRindex: 10.018

OTindex: 1.193

Wil hij nou bekend worden door zich apart te kleden?

Hij kan beter bekend worden door zijn daden.



18-04-2018 08:55:15 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.376

OTindex: 6

@stora : vond een reactie op een site mooi, hij draagt wat ik normaal draag, dat politici zich kleden in nette pakken is een vorm van zich te onderscheiden en creëert alleen maar meer afstand tot wat de burger wil.

18-04-2018 09:06:32 stora

Stamgast



WMRindex: 10.018

OTindex: 1.193



mooi woord

Anders zou iemand van bv de Boerenpartij in een overal met strontlaarzen daar ten tonele verschijnen.

Bij zo'n baan hoort ook een colbert of kostuum.

Vind ik toch @jero , op zo'n plek past decorum.mooi woordAnders zou iemand van bv de Boerenpartij in een overal met strontlaarzen daar ten tonele verschijnen.Bij zo'n baan hoort ook een colbert of kostuum.Vind ik toch

18-04-2018 09:10:58 Yanuqa

Junior lid

WMRindex: 10

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Wat maakt het uit wat iemand draagt. Het gaat om wat hij UITdraagt

18-04-2018 09:21:54 stora

Stamgast



WMRindex: 10.018

OTindex: 1.193

@Yanuqu, dan kan hij net zo goed zonder kleren daar gaan zitten.

Want best vaak lijkt het of de kranten de agenda van de kamerleden bepalen.



18-04-2018 09:33:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.108

OTindex: 62.053

Ik vind het géén gezicht. Dat is leuke kleding voor op de camping of in de kroeg maar hier getuigt dit van minachting voor de fatsoensregels.



18-04-2018 10:16:44 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.172

OTindex: 172

S Ik loop er precies zo bij op mijn werk. Maar als ik naar een vergadering moet, doe ik me ook even wat anders aan.



We willen allemaal zo graag dat we uiterlijk niet meer meenemen in de beoordeling van een persoon, maar zo werkt het helaas niet.

18-04-2018 10:35:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.925

OTindex: 17.447



Op een congres van wiskundigen maakt iemand een spreekbeurt. De man heeft een coltrui aan en een woeste baard. Hij wordt op zijn voordracht beoordeeld

Als op een congres van bankiers iemand met eenzelfde uiterlijk een even erudiet betoog houden wordt er niet naar hem geluisterd.

Het is inderdaad de praktijk. Maar ik vind het veelzeggend over de verhoudingen tussen beide beroepsgroepen @DrZiggy : Ik las eens op een Engelse site een vergelijking:Op een congres van wiskundigen maakt iemand een spreekbeurt. De man heeft een coltrui aan en een woeste baard. Hij wordt op zijn voordracht beoordeeldAls op een congres van bankiers iemand met eenzelfde uiterlijk een even erudiet betoog houden wordt er niet naar hem geluisterd.Het is inderdaad de praktijk. Maar ik vind het veelzeggend over de verhoudingen tussen beide beroepsgroepen

18-04-2018 10:48:01 allone

Stamgast



WMRindex: 33.406

OTindex: 63.929

Ik vind het wel uitmaken wat men draagt, aan het strand draag je strandkleding, op het voetbalveld sportkleding, en in de Kamer een colbert.

Dat iedereen overal maar in een T-shirt heen gaat vind ik eigenlijk triest.

Een begrafenis hoeft van mij niet zwart te zijn, maar dat mensen daar ook in hun oude jeans + T-shirt komt vind ik ook niet passen.

Is dat ouderwets? Of is deze trend verslonsing en gebrek aan aandacht en respect?

18-04-2018 10:48:58 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.172

OTindex: 172

S



Soms is dat goed om een punt te maken, maar dan moet het punt wel goed doordacht zijn. @Emmo : je hebt een bepaalde verwachting van iemand in een bepaalde functie en als daar niet aan voldaan wordt, dan leidt dat heel erg af.Soms is dat goed om een punt te maken, maar dan moet het punt wel goed doordacht zijn.

18-04-2018 10:49:52 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.172

OTindex: 172

S @allone : Maar ik wil op het strand en op het voetbalveld ook gewoon een t-shirt dragen!

18-04-2018 10:56:51 allone

Stamgast



WMRindex: 33.406

OTindex: 63.929





Maar dan is er natuurlijk ook altijd nog verschil tussen een oud uitgelubberd versleten t-shirt en een nieuw netjes gestreken t-shirt. @DrZiggy : ga je gang. Daar past het toch ook. Alleen niet in een (Kamer)vergaderingMaar dan is er natuurlijk ook altijd nog verschil tussen een oud uitgelubberd versleten t-shirt en een nieuw netjes gestreken t-shirt.

18-04-2018 11:56:42 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.740

OTindex: 1.331

Ik hoorde hierover van de week een discussie op de radio tussen voor- en tegenstanders en vind dat beide partijen goede argumenten hadden.



De tegenstanders vonden dat het dragen van gepaste kleding een teken van respect en fatsoen is en dat dergelijke voorschriften inherent aan de functie zijn, zoals je ook verwacht dat je bij de bank door iemand in gepaste kledij geholpen wordt.



De voorstanders vonden dat het dragen van een voorgeschreven "uniform" eigenlijk verhult wie de drager zelf is en welke groep hij vertegenwoordigt en ik vind daar zeker wat in zitten. Uiterlijk en kledingkeuze kan wel degelijk heel veel zeggen over een persoon en die informatiebron maak je volledig ongedaan als je gaat voorschrijven wat voor soort kleding er gedragen moet worden en iedereen min of meer hetzelfde aan moet.



