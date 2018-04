Ophef over gigantische blauwe penis in Stockholm

Een kunstwerk van Carolina Falkholt moet overschilderd worden na klachten van buurtbewoners.Na zon week tijd is beslist dat de afbeelding van een

18-04-2018 09:14:15

Eerlijk gezegd zou ik hier niet wakker van liggen. Maar begin wel een beetje moe te worden van al die zogenaamde kunstenaars die te pas en te onpas maar penissen willen etaleren. Kennelijk hebben ze het idee dat provoceren nodig is om aandacht te krijgen. Beetje sneu want als je goed genoeg bent in je werk zul je dat niet nodig hebben.