Dit wegdek laadt elektrische automobielen al rijdend op

In Zweden is een weg in gebruik genomen waarmee elektrische voertuigen automatisch worden opgeladen. Het gaat volgens de initiatiefnemers om de eerste rijbaan ter wereld in zijn soort.De "eRoadArlanda" is twee kilometer lang en loopt van een vrachtterminal van de luchthaven Stockholm Arlanda naar een logistiek centrum. In eerste instantie zullen alleen de vrachtwagens van het postbedrijf PostNord de rijbaan kunnen gebruiken, maar het is de bedoeling dat uiteindelijk alle soorten elektrische auto's op deze weg al rijdend hun batterijen kunnen opladen.De energie wordt overgebracht via een beweegbare arm onder het voertuig, die contact maakt met een rail in het midden van de rijbaan.In verschillende landen wordt ook al getest met het opladen van auto's via het wegdek zónder contact. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inductie-techniek. Enig nadeel hiervan is nog dat bij de contactloze overdracht veel energie verloren gaat.Volvo presenteerde deze week zijn eerste volledig elektrische truck, die nu al in Göteborg rond rijdt en volgend jaar op grote schaal in productie gaat.Als het gaat om het verkeer wil Zweden in 2030 "een van de eerste ontwikkelde landen zonder fossiele brandstoffen" zijn, aldus de minister van Infrastructuur Tomas Eneroth. "Iedereen beseft dat we ons in een situatie bevinden waarin de verandering van het klimaat nieuwe inspanningen eist van de politiek, en dit project is een manier om oplossingen te vinden." In Zweden is op dit moment nog 30 procent van de CO2-uitstoot afkomstig van het wegverkeer.