Zanger Dotan gebruikte leger nepfans om imago op te poetsen

Jarenlang zou de zanger Dotan fictieve profielen op sociale media gebruikt hebben om zijn succes te vergroten. De fans kwamen zelfs met emotionele verhalen die door verschillende media werden overgenomen, maar uit de duim gezogen lijken.



Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant nam zo'n 140 actieve accounts van fans onder de loep, die allemaal nep bleken te zijn. De accounts waren er volledig op gericht om positieve reacties op de muziek van Dotan op sociale media te zetten en om zijn eigen updates beter te laten scoren. Bij sommige foto's en video's van de zanger zou de helft van de likes en reacties afkomstig zijn van nepfans.



Toch bleef het niet bij likes en reacties. Zo plaatste Dotan in 2017 een aantal tweets over een opmerkelijke ontmoeting in het vliegtuig. Hij zou urenlang naast een meisje gezeten hebben dat naar zijn muziek luisterde en groot fan van hem was, maar geen idee had dat hij Dotan was.



Voordat hij het vliegtuig verliet, gaf Dotan het meisje een briefje met zijn mailadres erop. Niet veel later plaatste hij een screenshot van een mail van haar op sociale media. "Ik kan niet geloven dat ik je niet herkende!", was er te lezen. "Blijf alsjeblieft mooie muziek maken en blijf alsjeblieft zo bescheiden als je bent." Achteraf blijkt het hele verhaal nep, terwijl het hem veel media-aandacht opleverde.



Het is niet de eerste keer dat hij dit doet. Ook in 2015 haalde een verhaal van één van zijn fans de media. Op Facebook schreef de fan, ene Karel Leegwater, dat hij een bijzondere ontmoeting had gehad met Dotan. Na een concert wilde zijn ernstig zieke broertje Aron een handtekening van Dotan. Omdat 'duizenden mensen' datzelfde idee hadden, lukte het niet om Dotan te ontmoeten.



Maar Karel luchtte zijn hart bij de beveiliging en liep vervolgens met zijn broertje naar de auto. Een halfuur later klopte iemand op het raam van de auto: Dotan, die tien minuten met zijn broertje praatte. "Dotan is een prachtig mens, een wereldartiest en een voorbeeld voor vele artiesten en mensen", schreef Karel. Ook dit verhaal werd veel overgenomen en blijkt achteraf nep.



De Volkskrant sprak met een voormalige persoonlijk assistent van Dotan die bevestigt dat ze, in opdracht van Dotan, nepacounts heeft aangemaakt. Daarmee plaatste ze zelf ook berichten. "Als hij zichzelf op de radio had gehoord, nam hij contact met me op. Dan moesten we even gaan duwen", zegt ze tegen de krant. Tientallen accounts lieten dan weten dat ze een mooi nummer hadden gehoord, andere vroegen aan het radiostation wie de artiest was.



Dotan zelf ontkent dat hij iets met de accounts te maken heeft, terwijl de Volkskrant wel weet dat zijn telefoonnummer en mailadres voor meerdere accounts gebruikt werden. "Ik vind het heftig. En heel naar", zegt hij tegen de krant. "Ik wil gewoon niet dat dit te vinden is op mijn pagina's. Ik wil dat dit verdwijnt. Ik word er misselijk van als ik dit zie."

Reacties

17-04-2018 10:14:56 stora

Stamgast



WMRindex: 10.007

OTindex: 1.192

Dom, maar dat zal hij zelf ook ondertussen wel door hebben.

Waarschijnlijk zullen zijn fans het hem uiteindelijk wel vergeven, want het is wel een goede artiest.

17-04-2018 10:17:27 Loek

Oudgediende



WMRindex: 1.750

OTindex: 19.140

De ware aard van het beestje komt dan toch eindelijk boven! voor iedereen die hem kent van voordat hij zichzelf schaamteloos promoot is dit de bevestiging van wat wij al wisten, arrogant, meedogenloos, achterbaks.

17-04-2018 10:21:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.103

OTindex: 62.037



Jaja.....

Zou hij ook spijt gehad hebben als niemand het bedrog gemerkt had? Jarenlang de kluit belazeren en nu dat uitgekomen is, huilie huilie en O, wat heb ik een spijt.Jaja.....Zou hij ook spijt gehad hebben als niemand het bedrog gemerkt had?

17-04-2018 10:27:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.909

OTindex: 17.446

Het schijnt dat hij niet de enige is...

17-04-2018 16:19:27 mithe

Senior lid

WMRindex: 284

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht

@stora :

, half internet is nep.

Quote @Emmo , half internet is nep.

Hmm 50/50 of jij de waarheid spreekt

Hmm 50/50 of jij de waarheid spreekt

17-04-2018 16:29:20 Loek

Oudgediende



WMRindex: 1.750

OTindex: 19.140

@mithe :

@stora :

, half internet is nep.

Quote @Emmo , half internet is nep.

Hmm 50/50 of jij de waarheid spreekt

QuoteHmm 50/50 of jij de waarheid spreekt 32,6 % van alle statistieken is verzonnen

17-04-2018 16:35:32 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.124

OTindex: 9.724

S Statistiek is de kunst om getallen zo te martelen dat ze precies gaan vertellen wat jij graag wilt horen.

17-04-2018 16:38:45 stora

Stamgast



WMRindex: 10.007

OTindex: 1.192

@mithe :

@stora :

, half internet is nep.

Quote @Emmo , half internet is nep.

Hmm 50/50 of jij de waarheid spreekt

QuoteHmm 50/50 of jij de waarheid spreekt

, als mithe nou mijn nepaccount is dan zit ik gewoon tegen mezelf te lullen @mithe , als mithe nou mijn nepaccount is dan zit ik gewoon tegen mezelf te lullen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: