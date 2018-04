Klein eilandje zoekt manager

Op St Michaelís Mount, een eilandje voor de kust van het Britse Cornwall, zoeken ze een fulltime manager. Volgens de jobomschrijving moet de nieuwe kapitein op het eiland wonen en dertig medewerkers perfect kunnen aansturen.St Michaelís Mount is op zoek naar een manager. De familie die het eiland bezit, de St Aubyns, hebben dringend hulp nodig bij het runnen van hun eigendom. Dat meldt VTM Nieuws. Sinds toeristen de plek enkele jaren geleden hebben ontdekt, zijn de eigenaars verplicht om hulp in te schakelen om alles in goede banen te leiden. Vorig jaar kwamen 350.000 toeristen het eiland bezoeken.De nieuwe manager moet het wel zien zitten om permanent op het eiland te wonen. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor dertig medewerkers. Volgens de jobomschrijving zal de nieuwe baas onder andere gidsen aansturen en opleiden. Daarnaast moet hij ook vlot omgaan met klachten van bezoekers, kalm blijven in noodsituaties en liefst ook een cursus EHBO gevolgd hebben. In ruil verdient hij 2.750 euro per maand en gratis op het eiland wonen.St Michaelís Mount is een getijdeneiland in het Verenigd Koninkrijk. Bij laagwater is het bereikbaar over land, en bij hoogwater is het eiland omringd door water. Het eiland werd gekocht door Colonel John St Aubyn in 1659 en is nog altijd in het bezit van de familie St. Aubyn. Volgens oude legendes zouden hier ook nog zeemeerminnen en reuzen aan land komen.