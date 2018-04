Man grijpt vreemd kind en springt voor trein

Een 23-jarige man heeft op een station van het Duitse Wuppertal een voor hem vreemd kind beetgepakt en is vervolgens voor een aankomende trein gesprongen.



Doordat hij met het kind plat tussen de rails ging liggen, raakte het vijfjarige jongetje slechts lichtgewond en bleef de man zelfs ongedeerd.



De machinist van het voertuig maakte een noodstop maar kon niet voorkomen dat de trein enkele meters over het kind en de man heen reed. Ooggetuigen grepen de man daarna vast en overhandigden hem aan de gealarmeerde politie.



Het kind hoorde bij een gezin met nog twee kinderen dat op het perron op de trein stond te wachten. Het motief van de man is niet duidelijk.



Het gezin werd door geestelijk verzorgers opgevangen.

Reacties

16-04-2018 09:27:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.087

OTindex: 62.023

Zo iemand is dus letterlijk gevaarlijk gek.



Overigens was dat kind helemaal niet vreemd, maar die kerel des te meer.



Laatste edit 16-04-2018 09:28

16-04-2018 11:19:58 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.209

OTindex: 2.891

Lijkt me helemaal verschrikkelijk voor het gezin. Dat je een trein over je kind heen ziet denderen.

16-04-2018 11:46:52 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 589

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S

Maar fijn lijkt me anders. Denderen is wat overdreven, als hij "maar" een paar meter over ze heen rijdt dan dendert ie niet meer.Maar fijn lijkt me anders.

16-04-2018 11:58:52 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 846

OTindex: 6

S 'het vijfjarige jongetje slechts lichtgewond' En waarschijnlijk voor het leven getekend.





